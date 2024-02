Charles De Ketelaere | San Siro è maledetto | clamorosa bocciatura a fine primo tempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) PerDequella di domenica sera non è stata una grande partita. Il 22enne belga era il grande atteso di serata, dopo aver già incisivo positivamente a Sannel match di Coppa Italia, ma quello che ne è venuto fuori è uncon poche giocate, avaro di emozioni. Sia Florenzi sia Adli hanno chiuso benissimo lo spazio a destra e così per l'ex Brugges non c'è stato modo di incidere. Una serata fredda e uno stadio che lo ha fischiato.si è fermato a Sandopo un grande mese da top player con gol a raffica, assist, giocate — che ha seguito il match di Coppa Italia, culminato con il passaggio in semifinale della sua attuale squadra — che aveva portato il suo bottino stagionale a 10 gol e 7 assist. De, gara ...

