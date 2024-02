Charlene di Monaco non vuole più fare la principessa triste

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Che splendoredi, sabato scorso, tra le montagne francesi. La, in compagnia del principe Alberto, è volata a Courchevel, nel dipartimento della Savoia, e ha incantato tutti con la sua luminosità. Un’entrata in scena nella località montana che non è una novità. Già nel 2023, infatti, la popolare stazione sciistica aveva accolto la coppia monegasca per un galà di beneficenza organizzato a favore della fondazione della. Un anno dopo, il bis: all’invito del presidente dello Sci Club di Courchevel, Marc Sénéchal, la coppia principesca non ha potuto dire di no. Anzi, in questa edizione ai due royal si sono aggiunti anche il principe Alessandro del Liechtenstein e sua moglie, la ...

