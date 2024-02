Cessione di quote SRL | procedura e costi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ladidi una Società a Responsabilità Limitata (SRL) rappresenta l’atto mediante il quale un socio trasferisce la propria quota a un altro socio o a individui estranei alla società. Nel contesto delladelledi una SRL tra persone ancora in vita, si tratta di un’autentica transazione di vendita che comporta il pagamento di un corrispettivo per l’acquisizione della quota e può essere gestita da un professionista qualificato. Diversa è la situazione quando si tratta di cedereagli eredi di un socio,che richiede l’intervento di un notaio per la redazione di un atto pubblico o per l’autenticazione della scrittura privata. Ladidi una società di capitali può avvenire per ragioni economiche, ...

