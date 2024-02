Cessione del credito prorogata al 4 aprile | c’è più tempo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È stato esteso il termine per l’invio delle comunicazioni relative alladele allo sconto in fattura. L’Agenzia delle Entrate, mediante provvedimento, ha fissato la nuova scadenza al 42024. La proroga riguarda le spese sostenute nel 2023 e le rate del 2020, 2021 e 2022. Tale proroga si collega alla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2024, approvato in via definitiva dal Senato. I destinatari della proroga Si tratta di un’eccezione. Di norma, le comunicazioni relative alladele allo sconto in fattura devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno. Questa proroga è applicabile esclusivamente a coloro che hanno avviato lavori agevolati dai bonus edilizi nel 2023. La possibilità di scegliere tra la ...