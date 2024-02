Cesara Buonamici scherza con Giuseppe Garibaldi | “Ti auguro un futuro divertente | vieni con me al Tg”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella puntata del GF di lunedì 26 febbraio si è discusso suldei concorrenti del reality. "Se avessi avuto una stabilità economica e una carriera sicura non sarei qui" ha commentato Beatrice Luzzi. "Io il posto fisso non lo lascio" ha poitoha allora replicato: "Ti porto con me al tg".

Grande Fratello, diretta 39a puntata – Chi sarà il primo finalista: Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca Staffelli. Quattro veterani sono in corsa per diventare il primo finalista: chi tra Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy ...davidemaggio

Grande Fratello, le anticipazioni della 39esima puntata: Come sempre chi vuole potrà rivedere la puntata sulla piattaforma Mediaset Infinity. In studio oltre al conduttore Alfonso Signorini ci saranno l’esperta social Rebecca Staffelli e l’opinionista ...tvdaily

Grande Fratello 2023-2024 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 26 febbraio: Al suo fianco Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5 che oltre alla conduzione dell’edizione serale del telegiornale ora ha anche questo ruolo. Come inviata: Rebecca Staffelli, figlia di ...tpi