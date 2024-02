Cerullo | Tarabuso | Vigliotti FdI | De Luca utilizza i nostri soldi per nascondere i suoi fallimenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Caserta. All’indomani di una dettagliata intervista di Giorgia Meloni con la quale il Presidente del Consiglio ha chiaramente detto agli Italiani come in Campania si spendono in sagre, feste e concertini idestinati a migliorare la vivibilità dei cittadini, ecco arrivare pronta la risposta di De. Che per ribadire il concetto di quanto non gli interessi governare bene la nostra Regione e anzi, l’obiettivo è renderla sempre più desolatamente ultima tra le ultime, ha riempito le strade delle principali città e dei capoluoghi di Provincia con manifesti riportanti il logo della Regione Campania e che accusano il Governo Meloni di aver tradito il Sud. Manifesti che, fino a dimostrazione contraria, si presuppone siano stati stampati ed affissi con i. È questo il giusto modo di rappresentare le ...