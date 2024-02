Cernusco | incendio in via Don Sturzo | due intossicati e numerosi evacuati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024)sul Naviglio (Milano), 26 febbraio 2024 - Asul Naviglio è divampato unnel pomeriggio di lunedì 26 febbraio dall’interno di un appartamento al sesto piano: fumo,nel quartiere delle case popolari di via donsul Naviglio. Nell'alloggio andato a fuoco nel pomeriggio, abitato da una famiglia con bimbi piccoli, fortunatamente al momento del rogo non c'era nessuno. Il bilancio, comunque pesante, è di: due famiglie sono fuori dalla propria abitazione per inagibilità probabile delle loro case. Inoltre ci sono alcuni, due dei quali sono stati condotti per accertamenti all'ospedale di: un residente, che ...