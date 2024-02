Centro migranti a Bastiola? Si verifichi se la struttura è idonea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "È vero che Arcisolidarietà ora d’aria si è aggiudicato il bando e proprio per questo ha cercato luoghi per accogliere i, ma mica nel bando c’è scritto che li portava a: li deve portare in strutture idonee e agibili.potrebbe essere una, se l’immobile avesse tutto a posto. Io ho qualche dubbio visto che è abbandonato da anni e soggetto a furti di attrezzature e parti di impianti". Così Francesco Fratellini, già vicesindaco e assessore sino a qualche settimana fa, dopo l’incontro fra sindaco Paola Lungarotti, la giunta e il Prefetto di Perugia, Armando Gradone, incentrato sul futuro dell’ex hotel La Villa, a. Il già vicesindaco punta l’indice sullo stato dell’immobile che deve essere a posto da tutti i punti di vista, soprattutto se lo usa lo Stato. "Un albergo, di chiunque sia, che ...