Tra loro anche alcuni membri di Forza Nuova. I dodici trattori autorizzati a sfilare passeranno da via Appia e San Giovanni. (repubblica)

centinaia di trattori hanno raggiunto Bruxelles . La maxi Protesta è arrivata nella capitale belga nel giorno in cui il Consiglio Agricoltura dovrà esaminare le ... (tg24.sky)

Protesta agricoltori, Centinaia di trattori sono arrivati a Bruxelles: Per oggi è previsto l'arrivo di circa 1500 mezzi agricoli che puntano a raggiungere la sede del Consiglio europeo, dove la sezione Agricoltura dovrà esaminare le proposte della Commissione europea per ...tg24.sky

Centinaia di trattori attesi a Bruxelles, città blindata: AGI - Centinaia di trattori hanno raggiunto Bruxelles per una maxi-protesta in concomitanza con il Consiglio Agricoltura che dovrà esaminare le proposte della Commissione europea per alleggerire gli ...agi

L’ombra di Putin sui trattori apripista dei panzer: Dietro la protesta dei trattori c’è Vladimir Putin. L'affermazione ovviamente ha suscitato in prevalenza critiche, ma anche condivisioni ...quotidianodelsud