C’è vita aliena nel Sistema Solare? Il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Secondo un, le probabilità di scopriresu Titano e, forse, nel resto delsi sono drasticamente ridotte. Poiché la superficie di Titano è ricchissima di composti organici, gli scienziati immaginavano da tempo che la luna avesse tutti gli ingredienti giusti (principalmente acqua e carbonio) per far emergere la. Tuttavia ilha evidenziato un ostacolo significativo alle possibilità che questi elementi possano incontrarsi per far nascere una biosfera, infrangendo di fatto il sogno di organismi alieni. Un team di ricerca internazionale, guidato da scienziati canadesi dell’Università dell’Ontario Occidentale, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Jet Propulsion ...