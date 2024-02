C’è già uno sconfitto nelle elezioni regionali in Sardegna | la Lega Nord

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Mentre continua la sfida delleintra Alessandra Todde e Paolo Truzzu c’è già unoin questa competizione elettorale. Un partito, oggi nella maggioranza del governo: stiamo parlando dellache, mentre sono 819 le sezioni scrutinate su 1844, ha ottenuto solo un 4%, figurando sotto al Partito sardo d’azione e i Riformatori.liste del candidato di centrodestra il Carroccio non brilla rispetto ai colleghi di Palazzo Chigi, con Forza Italia ora sull’8,2 per cento e Fratelli d’Italia al 13,5 per cento. Un risultato su cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dovrà aprire, forse, una riflessione, dato che nella scorsa tornata elettorale era all’11,4 per cento. Solo a Tempio Pausania la ...