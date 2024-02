C’è chi vede il wokismo in ritirata negli Stati Uniti | “Una bella liberazione!”

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sohrab Ahmari è un intellettuale conservatore iraniano-americano convertitosi al cattolicesimo. Ha fondato la rivista online Compact e il prossimo 14 marzo verrà pubblicata l’edizione francese del suo libro “Tyranny, Inc.” per le edizioni Salvator. Eugénie Bastié l’ha intervistato per il Figaro. Le Figaro – “Ilsta morendo”, ha scritto dopo l’attacco del 7 ottobre. Lei ritiene che ilabbia raggiunto il suo apice e stia scomparendo. Per quale motivo? Sohrab Ahmari – Questa è la mia ipotesi, e credo che molti dei miei compagni di destra la contesterebbero. Ma credo che ci siano chiari segnali che i democratici tradizionali e le istituzioni liberali ne abbiano abbastanza delle sciocchezze woke. Già prima del 7 ottobre c’erano degli indizi: alcuni studi avevano mostrato che l’uso di alcune parole alla moda molto pesanti, come “razzismo ...