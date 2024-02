Catanzaro-Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Entrambe le squadre puntano ai playoff, ma se per i calabresi pare cosa fatta, per i pugliesi ci sarà da sudare.si giocherà martedì 27 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Vincendo a Cittadella, i calabresi hanno confermato il loro buon momento e rafforzato il loro sesto posto in classifica. La squadra di Vivarini è in serie positiva da cinque turni e sperano di raggiungere quanto prima la qualificazione matematica ai plyoff Dopo due vittorie consecutive, è arrivata la prima sconfitta della gestione Iachini contro i Sudtirol. Un passo falso che costringe i pugliesi ancora al decimo posto con un ritardo di tre punti dall’ultima piazza utile per ...