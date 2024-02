Catanzaro-Bari martedì 27 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Iachini senza Kallon | tre squalificati per Vivarini

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo due vittorie è arrivata la prima sconfitta in campionato perda allenatore del, caduto sul campo del Sudtirol al termine di una gara scialba e povera di occasioni. Sfida cruciale in ottica playoff per i galletti che vanno sul campo deldi, tecnico che affronta la squadra che ha allenato per 28 partite nella stagione 2019/2020 fallendo la InfoBetting: Scommesse Sportive e