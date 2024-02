Catania | ucciso a coltellate durante la festa di compleanno della figlia | arrestato il suocero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un 43enne è stato accoltellato al culmine di una lite scoppiataunadia Mascalucia, in provincia di. I carabiniericompagnia locale, intervenuti in una villetta insieme ai colleghicompagnia di Gravina, hannoun 60enne per l’omicidio di un uomo di 43 anni, mortoil trasferimento in ospedale dopo essere stato ferito gravemente all’addome con un fendente, sferrato con un coltello. L’omicidio è avvenuto nella serata di sabato scorsoladivittima,la quale l’, il nonno...