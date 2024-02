Catania | Matthias Martelli mette in scena ‘Dante fra le fiamme e le stelle’ al Centro Culture Z?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 Il sesto appuntamento della rassegna teatrale 2023-2024 di Palco Off avrà luogo da Z?Contemporanee il 9 e il 10 marzo, con lo spettacolo di“Dante fra lee le stelle”. Con la consulenza storico-scientifica del professore Alessandro Barbero, la regia di Emiliano Bronzino, l’accompagnamento musicale di Lucia Sacerdoni al violoncello, l’autore porta inDante, il Sommo Poeta, ripercorrendone la vita dall’infanzia all’esilio. Attraverso i versi della Vita Nova e della Divina Commedia, tra poesia, passione, politica, amori, conflitti,restituisce un Dante Alighieri nella sua complessità, collocando le sue opere non solo nel contesto storico dell’Italia a cavallo del 1300, ma in ciò ...