Catania | aggredisce un ultraottantenne con calci e pugni | fermato Bengalese dai Carabinieri

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 Continua l’azione di contrasto ai reati predatori deidel Comando Provinciale di, con il potenziamento delle pattuglie su strada impegnate in servizi preventivi e di contrasto ai furti e alle rapine, a tutela di residenti, commercianti e turisti in visita alla città. In tale contesto operativo, idel Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un pregiudicato straniero di 39 anni senza fissa dimora, per tentata rapina aggravata ai danni di un pensionato ottantaduenne. In particolare, l’aggressione all’anziano è avvenuta verso le ore 5:30 del mattino, mentre lo stesso stava percorrendo via Don Luigi Sturzo per rincasare, dopo aver accompagnato alla vicina fermata dell’autobus la moglie, che doveva andare in ...