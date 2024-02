Casolese vince 2-1 contro San Gimignano | rimonta emozionante nella sfida valdelsana

(Di lunedì 26 febbraio 2024)2 SAN1 CASOLE D’ELSA - Unapiena di emozioni. Prevale laincol punteggio di 2-1. Dopo lo 0-0 del primo tempo, gli ospiti conquistano al 54’ il vantaggio grazie a Giuggioli su una apprezzabile giocata di Cacciapuoti. Al 69’ in mischia - con ipotesi di carica sul portiere dei turriti, Porcelli - il pareggio di Sabatino. Laci crede e Bruno all’86’ sigla il sorpasso con un bel gol originato da una azione sulla destra. Il Sancerca il 2-2 ma trova davanti a sé un insuperabile Bogi. Termina così, il match, con l’affermazione del team di Borghi per 2-1.

