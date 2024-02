Caso Vannacci | Magi | ‘Lega garantista con amici | manettara con tutti gli altri’

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “La Lega di Salvini è talmente frastornata dalle batoste politiche che rimedia quotidianamente all?interno della maggioranza che ormai pensa di essere diventata la Cassazione. E quindi, per gli studenti manganellati dalla polizia a Pisa ha già emesso sentenza di condanna definitiva, mentre per il Generaleè scattata l?assoluzione. In pratica, garantisti con gli, manettari congli altri. La credibilità di Salvini ormai è come un libro di: una barzelletta che non fa ridere”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo. L'articolo CalcioWeb.

Vannacci indagato a Roma per il libro "Il mondo al contrario". «Istigazione all'odio razziale»: In base a quanto si apprende il procedimento è stato avviato dopo alcune denunce presentate nelle scorse settimane da associazioni Il generale dell'Esercito, Roberto Vannacci, è indagato a Roma in ...leggo

Vannacci indagato a Roma per istigazione all'odio razziale: (Adnkronos) - Il generale dell’Esercito Roberto Vannacci è indagato dalla procura di Roma per istigazione all’odio razziale. Il fascicolo è stato aperto dai giudici di piazzale Clodio in relazione ad ...palermomania

Seggio ospitato in una casa: gli elettori di Biancareddu votano dalla pensionata: Un seggio elettorale ospitato in una casa. Così i 149 residenti aventi diritto di voto di una località del sassarese hanno potuto partecipare alle Regionali 2024. È accaduto a Biancareddu, nella ...repubblica