Casertana | vittoria al fotofinish 2-1 | Rovaglia fa esultare il “Pinto”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRipetendo quando era già successo contro il Monterosi, rimontato e battuto al, anche nell’ultimo turno di campionato ladi Cangelosi è stata capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo superando il fanalino di coda Brindisi (2-1) all’ultimo assalto. Il tecnico dei padroni di casa è stato costretto a fare i conti con tante assenze soprattutto nel reparto mediano mentre in attacco Curcio, Tavarnelli e Carretta hanno completato il 4-3-3 per scardinare un Brindisi profondamente rivoluzionato da mister Danucci, richiamato la scorsa settimana in panchina per cercare di invertire il trend negativo che sta interessando i pugliesi. Dopo un avvio di gara senza particolari acuti, laè uscita fuori alla distanza sbloccando il punteggio al 44’ con un tiro velenoso di Tavernelli dal limite ...

