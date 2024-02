Casatiello Napoletano | A pasqua è tradizione!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilapre, secondo la tradizione, il pranzo di. Inoltre si mangia anche durante la Pasquetta proprio come da tradizione napoletana. La ricetta delche preparo ogni anno, durante il periodole, è molto facile da fare. Ovviamente ci vuole un po’ di tempo ma il risultato fa venire l’acquolina in bocca a tutta la mia famiglia. In questo modo svuoto in un colpo solo il frigorifero. Ecco qui sotto tutto quello che faccio.: ingredienti e preparazione. I procedimenti per preparare questo piatto della tradizione sono molto semplici e alla portata di tutti. Alla fine della preparazione porto a tavola uncosì buono che tutti mi chiedono il bis. Gli ingredienti che utilizzo per l’impasto sono: 375 gr di acqua ...