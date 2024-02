Carica della polizia a Pisa | studentessa si incatena | “Il prefetto ci ascolti”

Chi dato l’ordine di caricare un gruppo di ragazzini e usare i mangaanelli? La procura di Pisa ha questa prima priorità per l’inchiesta aperta per le violenze ... (ilfattoquotidiano)

A circa un anno dal terribile incidente in spiaggia che ha Paralizzato il corpo di Leonardo Lotto , arriva la nomina "motu proprio" del Presidente della ... (fanpage)

Un pit stop per rimettersi in sesto durante la fashion week milanese è un momento essenziale per resistere ai suoi ritmi frenetici (vanityfair)