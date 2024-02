Cardiopalma Sardo | la lezione da imparare dopo queste elezioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il primo dato è evidente. Se il campo del centrosinistra fosse largo, e per questo ci vuole intelligenza e candidati di sintesi, e non miopie politiche, il centrodestra avrebbe perso quasi a tavolino. Sommando Soru e Todde, la partita era già vinta. Ma sappiamo come è andata. Narcisismi, velleitarismi, ce l’ho più lungo, eccetera eccetera. Si era tolto Solinas perché non tirava, oltre per motivi di leadership nazionale, e Truzzu nella sua Cagliari fa flop. Vince a Tempio Pausania, dove c’è un sindaco leghista e ad Olbia roccaforte di Forza Italia. Ad Olbia però il più votato si chiama Meloni, ma milita nel PD, un abbaglio? Non è stata una cavalcata delle valchirie per FdI, più una marcetta da tamburino. La Todde vince, Truzzu perde. Questo è il verdetto. Sospira la Schlein, che si giocava un parte della segreteria per la scelta di seguire Conte, il quale si ...