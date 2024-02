Capello | «Ora sarà più facile per Allegri risolvere ciò che non va…»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Fabioha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della Juventus nel campionato di Serie A Fabioha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della Juventus nel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ora è a +4 sul Milan, dopo aver sì battuto il Frosinone, ma patendo parecchio. La squadra dicontinua a prendere dei gol che sino a un mese fa non avrebbe mai subito. Prendete il pareggio di Cheddira: in area ci sono cinque difensori della Juve e un solo attaccante ospite, eppure è proprio il marocchino a colpire di testa e segnare quasi indisturbato. La vittoria strappata negli ultimi secondi con un gol in mischia di Rugani può, però, essere un punto di svolta, perché caccia le ansie dell’ultimo periodo.ora piùper ...

Capello: "Inter non coordinatissima per 45', ma dopo il 2-0 non c'è stata gara": Fabio Capello analizza per La Gazzetta dello Sport la giornata di campionato. Con un passaggio obbligato sull'Inter. "Di parole è ormai difficile trovarne - afferma -. Anche in un pomeriggio in cui ...fcinternews

Milan-Atalanta: curiosità e statistiche: Milan–Atalanta, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ Domenica 25 Febbraio alle ore 20:45 L’Atalanta ... riuscendoci tra il 1992 e il 1995 con ...calciostyle

Rugby Italia, storica vittoria dell'Under 20 a Beziers: battuta per la prima volta nel Sei Nazioni la Francia tre volte campione del mondo Highlights: Davanti ai baffi dell'ex ct azzurro Jacques Brunel, a Beziers, fra le mitologiche capitali del rugby francese, gli Under 20 di Massimo Brunello riscrivono la Storia con una vittoria che ...ilmessaggero