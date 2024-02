Capelli uomo | quando preferire la sfumatura bassa?

first appeared on Molto.it.

In un mondo amico del fai-da -te e pieno di tutorial su YouTube, alcuni maschietti potrebbero cedere alla tentazione di prendere in mano le forbici e tentare ... (gqitalia)

I capelli sono una parte importante del look di ogni uomo , e scegliere il Taglio giusto può fare la differenza tra un’immagine curata e una trascurata. quali ... (moltouomo)

Codice Rosso: denunciato ex fidanzato per minacce e violenze: Il 20 maggio, il Tribunale di Rimini esaminerà un caso di violenza contro una giovane donna perpetrata dal suo ex fidanzato, un 21enne dell’Est Europa, che l’ha minacciata e aggredita anche dopo la fi ...altarimini

Camorra, Capelli troppo folti e una pettinatura strana: arrestato latitante del clan Orlando-Polverino tradito dalla parrucca: La singolare capigliatura di un 37enne ha insospettito i carabinieri: così è stato riconosciuto un ricercato che deve scontare 5 anni per estorsione ...quotidiano

Marano, in manette Fabio D’Agostino, latitante con la parrucca, uomo del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta: La parrucca non basta, il latitante 37enne è stato arrestato dai Carabinieri. Le manette sono scattate sotto l’abitazione familiare, sul capo un toupet di Capelli castani ...ilgazzettinovesuviano