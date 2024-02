Caos al Trullo | tra aggressione e suicidio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Momenti di panico in un appartamento al, a Roma. Il 118 ha ricevuto una segnalazione da parte di un condomino, di un uomo svenuto nell’androne del suo palazzo. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e hanno rianimato l’uomo che aveva perso i sensi per abuso di sostanze stupefacenti, il quale ha iniziato a picchiare e aggredire i sanitari e danneggiare l’ambulanza, oltre ad avere lanciato due vasi. Sul posto è intervenuta la polizia che lo ha bloccato. Nel frattempo la compagna, che era rimasta chiusa dentro la propria casa, appartamento al primo piano del palazzo, si è buttata di sotto facendo un volo di 4 metri. I soccorsi già presenti sul luogo, hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata al san Camillo. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per resistenza, lesioni e danneggiamento dell’ambulanza.