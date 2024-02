Cantante ex Sanremo “picchiata” prima di salire sul palco | l’inquietante retroscena emerge solo ora

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ane succedono sempre di tutti i colori ma la notizia che è emersa di recente invita davvero a riflettere. Qualche tempo fa alcuni rumors erano diventati virali sui social perché si vociferava che nei bagni del Teatro Ariston dove si svolge il Festival diaccadono cose molto “strane”, come uso di droghe e baci o “incontri ravvicinati” di ogni genere. Scandalo su alcune dichiarazioni circa una exdel festival di– Cityrumors.it – Fonte: Instagram @raiIl gossip, si sa, ama questo genere di notizie e le prende per quello che sono, ovvero chiacchiericci, almeno per la maggior parte delle volte. Ma di recente sono venute fuori dichiarazioni molto gravi che hanno coinvolto unache in passato si è esibita proprio a ...

Alessandra Amoroso, incanta tutti: look casual ma super costoso…: Apprezzata e amata come Cantante e non solo, Alessandra Amoroso ha colpito tutti per l’ultimo look casual ma allo stesso tempo molto costoso. Dopo essere stata protagonista sul palco del Festival di ...donnaglamour

Mahmood, anche Tiziano Ferro pazzo di "Tuta Gold": il ballo show mentre canta: È "Tuta Gold" mania da quando Mahmood ha portato il suo pezzo sul palco di Sanremo 2024. Il suo singolo è un successone ... persino una giornalista del TG1 che ha chiesto al Cantante di insegnarle i ...leggo

Sanremo, Mahmmod con "Tuta Gold" è disco di platino: non solo lui, ecco gli altri top del festival: Autore e Cantante stimato nella scena italiana e internazionale ... Tra i singoli certificati platino di Sanremo 2024 anche "I p'me tu p'te" di Geolier, "Sinceramente" di Annalisa e "La Noia" di ...leggo