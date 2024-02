Cane e TV | cosa ama guardare l’amico a quattro zampe

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Se hai notato il tuoincollato davanti alla TV, potresti chiedertilo intrighi tanto dietro lo schermo luminoso Non è solo una questione di attrazione visiva, ma sembra che i cani abbiano preferenze ben definite quando si tratta di programmi televisivi. Uno studio condotto da Freya Mowat, oftalmologa veterinaria dell’Università del Wisconsin-Madison, ha portato alla luce interessanti scoperte sul comportamento televisivo dei cani. La ricerca non solo fornisce informazioni divertenti ma ha anche implicazioni serie per la comprensione della vista canina e lo sviluppo di metodi diagnostici più efficaci. Durante lo studio, sono stati coinvolti oltre 1600 cani provenienti da diverse parti del mondo. A questi sono stati mostrati diversi video per valutare le loro reazioni e preferenze. I risultati sono stati sorprendenti e rivelatori. ...