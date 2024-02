Candeggina nell’acqua e nel vino prima della messa | intimidazione al parroco di Cessaniti Vibo Valentia | commissariata per infiltrazioni

(Di lunedì 26 febbraio 2024)nelle ampolline dell’acqua e delin vista. È successo nella chiesa di San Nicola di Pannaconi, frazione di, nelnese, che èdopo che il sindaco si è dimesso a seguito di un’inchiestaDda di Catanzaro sumafiose nell’ente locale. Il, Don Felice Battaglia, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Il sacerdote è stato vittima nei giorni scorsi di altre intimidazioni, tra cui danni alla sua auto. Dopo aver consacrato acqua enel celebrare l’eucarestia, nel momento in cui ha accostato il calice alla bocca Don Battaglia ha sentito uno strano odore che lo ha ...

Così hanno tentato di avvelenare il parroco nel Comune sciolto per mafia: Don Felice Palamara, parroco di San Nicola di Pannaconi, in provincia di Vibo Valentia, mentre stava celebrando messa ha trovato della Candeggina nelle ampolle dell'acqua e del vino. A quel punto, ...tp24

Candeggina nel calice del prete anti-mafia: Da qui la denuncia ai carabinieri. Del fatto è stato informato anche il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro. Il gesto avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi sul ...ilgiornale

L’inchiesta sulle manganellate, Zelensky e l’Italia, il supertestimone contro Vannacci, l’affluenza in Sardegna: Alzare i toni in un senso o nell’altro non aiuta a comprendere quello che è successo, né tantomeno a correggere gli errori. Può, semmai, inasprire ulteriormente il confronto e offrire il pretesto a ...corriere