Candeggina nel calice | il prete anti-mafia beve ma si salva e denuncia | “Ennesimo attentato”

(Di lunedì 26 febbraio 2024)nel, un sorso di vino per la Comunione col Signore e un improvviso fastidio allo stomaco. Don Felice Palamara, parroco di San Nicola di Pannaconi (Vibo Valentia), si è accorto quasi subito che qualcosa non andava: dopo aver odorato il, ha capito che era stato vittima di un’intimidazione. Anche perchè ilera già stato oggetto di minacce e di attacchi delle scorse settimane. I carabinieri sono al lavoro nel tentativo di individuare i responsabili, analizzando i filmati delle telecamere dei dintorni. L’ipotesi è che sia in atto un attacco coordinato contro la Chiesa locale a opera di organizzazioni criminali, a seguito dei numerosi appelli alla legalità vanzati dai sacerdoti intimiditi. Attualmente, il governo del piccolo Comune in provincia di ...