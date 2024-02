Campo largo | il dato è tratto | ultime trattative sul nome individuato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi starebbe stringendo il cerchio intorno aldel candisindaco che ilè obbligato a presentare quanto prima. Un profilo politico, una scelta quasi obbligata visto i tempi stretti verso l’appuntamento con le amministrative dell’8 giugno e la pioggia di no che i partiti della coalizione hanno ricevuto sinora da parte dai vari volti della società civile “corteggiati” per concorrere a sindaco della città. Avance che in queste ore starebbero crescendo anche intorno alla figura del professor Giovanni De Feo ma, pare, con scarso successo, ed allora non resta che pescare tra esponenti del Pd, principale partito della coalizione che tiene insieme Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e le Associazioni Avellino Prende parte e Si può. Sembrano non mettere d’accordo tutti figure ...