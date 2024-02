“Calzona persuada ADL | non c’è posto da titolare” | suggerimento al Napoli | c’è un problema

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilpareggia a Cagliari e getta l’ennesima opportunità per accorciare in classifica, ma c’è un altro equivoco da risolvere. Un’altra occasione sprecata, l’ennesima di questa stagione negativa per il. Il pareggio per 1-1 contro il Cagliari suona come una pietra tombale sulle speranze di rimonta per la zona Champions, che fa ancora più male per la modalità con cui è arrivato. Prima il doppio errore sotto porta di Politano e Simeone che, anziché servire il solissimo Lindstrom davanti alla porta, tentano il tiro fallendo una ghiotta opportunità per chiudere la gara, poi lo svarione difensivo di Juan Jesus che in pieno recupero spalanca le porte del pareggio a Luvumbo. In unche pare aver smarrito la strada maestra, sono solo due – probabilmente – i motivi per il quale sorridere. Ovvero il ritorno al gol fuori casa (che ...