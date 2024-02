Calzona bocciato | le critiche dei quotidiani | “Juan Jesus andava tolto C’è solo un’unica nota positiva”

Calzona non convince, le pagelle dei quotidiani: "Juan Jesus andava tolto, c'è una sola nota positiva": Francesco Calzona, allenatore del Napoli, non ha convinto del tutto nella trasferta pareggiata a Cagliari dagli azzurri. Le pagelle dei quotidiani nazionali lo hanno bocciato. La Gazzetta dello Sport ...areanapoli

A Calzona sono bastati cinque giorni per scoprire i problemi del Napoli: più difficile è risolverli: "Il Napoli non sa più vincere e non basta per ora nemmeno l’arrivo in panchina di Francesco Calzona, e così il club partenopeo sembra ormai infilato in un tunnel per ora senza uscita". Scrive così ...tuttonapoli

Il Napoli affronta tempi difficili: analisi della situazione: Ha osservato che i calciatori rispondono sempre allo stesso modo, indipendentemente dalle sollecitazioni esterne. Il ruolo di Calzona e Osimhen Alessandro Barbano, nel suo editoriale per il Corriere ...informazione