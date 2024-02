Calhanoglu | programmati gli esami dopo il problema! Come Thuram

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le condizioni di Hakansaranno il tema principale delle prossime ore. Il centrocampista effettuerà gliper capire l’entità del problema accusato prima della trasferta a Lecce.OGGI – C’è attesa per capire l’entità del problema fisico accusato da Hakandurante la rifinitura ad Appiano Gentile prima della trasferta di Lecce. Il centrocampista turco è alle prese con un fastidio agli adduttori, ma ciò nonostante ha deciso di partire con la squadra e di seguirla in panchina per stare il più possibile vicino al gruppo in questo momento decisivo della stagione. Oggiverrà sottoposto ad alcuniche daranno risposte precise sull’entità del problema e i tempi di recupero. Sembra certa la sua assenza mercoledì contro l’Atalanta e, probabilmente, ...

