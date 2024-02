Calhanoglu ai box | rientro? Per l’Inter una speranza e una certezza ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024)infortunato, come annunciato anche daltramite un comunicato. Si stimano adesso i tempi di recupero del turco. TEMPI DI RECUPERO ? Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha dato aggiornamenti su Hakan: «Allenamento concluso per preparare la partita contro l’Atalanta.? Lieve risentimento, stop di dieci giorni. Laè di portarlo col Genoa, altrimenti tutto rinviato a Bologna. Ma con l’Atletico Madrid ci sarà. Inzaghi proverà Asllani nelle prossime due partite». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati