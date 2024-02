Calendario sci alpino | orari Aspen e Kvitfjell Programma 1-3 marzo | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ci avviciniamo, sempre più a grandi passi, al tramonto dell’inverno, a patto che quello vero a riguardo di temperature sia mai arrivato, e lo si vede perché quello che ci aspetta sarà uno degli ultimi fine settimana per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Le ragazze si spostano in Norvegia, a, per l’ultimo fine settimana dedicato alla velocità prima delle finali; i maschi, invece, concludono la loro trasferta americana con un trittico di appuntamenti ad. Dopo un weekend completamente saltato a causa del meteo, in una stagione flagellata, le ragazze si apprestano ad affrontare l’ultimo fine settimana dedicato alla velocità prima delle finali di Saalbach. Non sarà presente Mikaela Shiffrin, ma Lara Gut-Behrami non può permettersi di rilassarsi troppo. Il margine in classifica generale è si ...