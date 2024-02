Calendario Mondiale F1 2024 | le date dei 24 GP | come vederlo in tv e streaming

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Questa settimana comincia ildi Formula Uno. La gara inaugurale, che per questioni logistiche si corre di sabato, è fissata in Bahrain. Il circuito mediorientale terrà a battesimo una stagione nella quale sono programmati ben 24 Gran Premi. Due di essi saranno in Italia. Il nostro è l’unico Paese assieme agli Stati Uniti a organizzare più di un appuntamento. Il weekend del 17-19 maggio sarà dedicato a Imola, mentre quello dal 30 agosto all’1 settembre vedrà i bolidi impegnati a Monza. L’epilogo è previsto ad Abu Dhabi, l’8 dicembre. Va segnalato il ritorno del Gran Premio di Cina, che peraltro ospiterà una Sprint Race. Queste saranno complessivamente sei (oltre a Shanghai, di disputeranno a Miami, Spielberg, Austin, Interlagos e Doha). Dunque ci sarà tantissima carne al fuoco nei prossimi nove mesi.seguire il ...

