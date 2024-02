Calendario Coppa del Mondo biathlon Oslo-Holmenkollen 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dal 29 febbraio al 3 marzo torna in scena ladeldi2023-. Dopo i Mondiali di Nove Mesto (Repubblica Ceca), riprende il massimo circuito internazionale con la settima tappa insulle nevi di(Norvegia). Si dovranno ricaricare le pile in vista degli ultimi appuntamenti di questa stagione per definire le posizioni in classifica generale di specialità. In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina, strepitosa protagonista nella rassegna iridata menzionata, vuole essere della partita per il successo della Sfera di Cristallo (generale). Ne ha tutte le possibilità la biathleta nostrana, in splendida forma nel corso delle gare mondiali e desiderosa di dare un seguito a quanto accaduto. Squadra azzurra che dovrà ...