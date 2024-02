Calciomercato Milan | il Bologna alza il prezzo per Joshua Zirkzee Ecco la richiesta monstre…

(Di lunedì 26 febbraio 2024), ilsi gode il rendimento die aumenta ilper l’attaccante, obiettivo rossonero Ilanche in questa stagione sta contando su un totem come Olivier Giroud. Il centravanti francese è il titolare della squadra di Pioli e garantisce sempre un rendimento importante e una buona quota di gol. Alle sue spalle, nel corso della stagione, è cresciuto anche Luka Jovic, che ha messo a segno dei gol importanti. In vista della prossima stagione però qualcosa potrebbe cambiare. Anche vista l’età di Giroud, la società sta pensando di fare un investimento importante in attacco. Uno dei primi obiettivi deldel, che però rischia di avere un ...

Gli estimatori per Gudmundsson non mancano. Sull’islandese del Genoa, oltre al Milan , c’è anche la Juventus che si è portata avanti Aumenta la concorrenza per ... (dailymilan)

Atalanta, Gasperini: "Il rigore Dicono che sia il calcio moderno": In apertura Gasperini ha commentato il gol subito a inizio partita: "Abbiamo preso gol dopo 30 secondi, poi in una situazione su cui abbiamo lavorato in settimana che è una forza del Milan. Aver preso ...gianlucadimarzio

Scelta UFFICIALE: un ex Milan come nuovo ct: Panchina (LaPresse) – Calciomercato.it La Svezia ha deciso di affidare la propria guida tecnica a Jon Dahl Tomasson. Il danese, ex giocatore del Milan, è il nuovo ct della nazionale scandinava e ...calciomercato

Milan-Atalanta, Furlani sul rigore: nessun commento ma la smorfia dice tutto (VIDEO): Il CEO dei rossoneri ha rilasciato una breve dichiarazione sul match di ieri a margine dell'Assemblea di Lega: "Era meglio vincere" ...milanlive