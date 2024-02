Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Lindelof nome caldo per l’estate”

Gli estimatori per Gudmundsson non mancano. Sull’islandese del Genoa, oltre al Milan , c’è anche la Juventus che si è portata avanti Aumenta la concorrenza per ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , il Bologna si gode il rendimento di Zirkzee e aumenta il prezzo per l’attaccante, obiettivo rossonero Il Milan anche in questa stagione ... (dailymilan)

Il Milan avrebbe intenzione di contattare lo Sporting Lisbona per fare un tentativo per Viktor Gyokeres in vista del Calciomercato estivo (pianetamilan)

BDC - Mauro: "Napoli, bisogna dare le responsabilità nella gestione dello spogliatoio a chi di dovere": Massimo Mauro, presente a "Il Bello del Calcio" su Televomero, ha parlato del pareggio del Napoli contro il Cagliari. Questo il pensiero dell'ex calciatore: “Difficile ottenere risultati quando a un ...napolimagazine

Calciomercato Milan: il Psg è un pericolo per Leao, l’obiettivo dei rossoneri: Ecco allora che i parigini rappresentano un pericolo per il Calciomercato Milan per Leao. Come riportato dal Corriere della Sera contro l’Atalanta ha fatto vedere quanto possa essere grande e al ...milannews24

Scelta UFFICIALE: un ex Milan come nuovo ct: Panchina (LaPresse) – Calciomercato.it La Svezia ha deciso di affidare la propria guida tecnica a Jon Dahl Tomasson. Il danese, ex giocatore del Milan, è il nuovo ct della nazionale scandinava e ...calciomercato