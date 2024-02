Calciomercato Juventus | Soulè e Barrenechea pedine di scambio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I bianconeri devo ringraziare, fortemente, il Frosinone Calcio per lo spazio che sta concedendo al tris di juventini (Matias, Enzoe Kaio Jorge) arrivati in terra ciociara nel corso della scorsa estate. Le cure di mister Eusebio Di Francesco stanno facendo sbocciare, infatti, il talento dei tre sudamericani che stanno fortemente contribuendo alla corsa salvezza dei laziali in Serie A. I ragazzi si stanno mettendo in mostra e diversi club, italiani ed europei, avrebbero già attivati i rispettivi radar sulle loro prestazioni sportive. Ildelladovrà decidere quale futuro riservare ai suoi talenti: metterli in rosa, mandarli nuovamente in prestito o cederli definitivamente? L’ultima strada sembra essere davvero molto gettonata, con Cristiano Giuntoli che ha pianificato già le ...