Calciomercato Inter | un grande ritorno in nerazzurro in estate?

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il futuro si costruisce, anche, oggi. Questo uno dei grandi segreti delle big italiane ed europee in questo periodo di mezzo che si divide, fortemente, tra campo e trattative in vista della prossima, importante,. Lo sa benissimo, infatti, Beppe Marotta che sta già piazzando colpi molto importanti in vista della ristrutturazione della rosa per la prossima stagione sportiva. Il dirigente, bravo come sempre in sede di contrattazioni, si è già assicurato le firme, essenziali per il nuovo scacchiere tattico, di Piotr Zielinski del Napoli e Mehdi Taremi del Porto a costo zero. Due tasselli, uno a centrocampo e uno in attacco, che certamente miglioreranno la competitività della rosa che sarà affidata nuovamente a Simone Inzaghi. L’allenatore ex Lazio potrebbe beneficiare, nei prossimi mesi, di un altro calciatore che in questo caso tornerebbe in ...