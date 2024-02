Calciomercato | Bayern Stampa tedesca | Davies vuole solo il Real

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il canadese non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - IlMonaco si sarebbe rassegnato a perdere a fine stagione Alphonso. Secondo "Sky Deutschland", il 23enne canadese avrebbe ormai deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025,

Calciomercato Milan , dalla Germania arriva la notizia dell’interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez per la prossima sessione estiva Il Milan sta vivendo ... (dailymilan)

Dal nostro corrispondente da Madrid Filippo Maria Ricci: Dopo Kylian Mbappè, il Madrid ci prova con Alphonso Davies. Il laterale del Bayern Monaco ha un contratto che scade nel 2025 e ha già fatto sapere al club bavarese che non vuole rinnovarlo. O meglio, ...gazzetta

"Non solo Mbappé: Real Madrid, altro colpo top in arrivo dal Bayern!": Per il The Athletic, dopo Kroos e Alaba, starebbe per continuare la tradizione degli acquisti blancos provenienti da Monaco di Baviera ...tuttosport