Calcio | Serie A | Roma-Torino 3-2**

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 feb. - (Adnkronos) - Labatte 3-2 ilnel primo dei due posticipi del lunedì della 26/a giornata diA, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere il match la tripletta di Dybala, a segno al 42', al 57' e al 69'; per gli ospiti rete di Zapata al 44' e autogol di Huijsen all'89'. In classifica i giallorossi sono al 6° posto con 44 punti, mentre i granata sono decimi a quota 36 insieme al Monza.

Lecce, 25 feb. – (Adnkronos) – L’Inter batte 4-0 il Lecce in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città ... (calcioweb.eu)

Roma-Torino 3-2: la decide un Dybala formato fenomeno, tripletta e tre punti fondamentali per i giallorossi: Contro una delle migliori difese della Serie A, aspetta che la partita arrivi a lui senza ... Fantacalcio PROMOSSO - Samuele RICCI: Va vicino al gol già alla mezzora controllando di petto e calciando ...eurosport

Torricelli: "Allegri vincente, pochi come lui nella stroia del calcio": soffermandosi sul muro dei 1000 punti raccolti da un allenatore in Serie A, rotto per la prima volta proprio dal tecnico livornese: "Allegri lo ricorderò sempre come un vincente perché pochissimi ...tuttojuve