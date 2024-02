Calcio | Serie A Colombo dirige Inter-Atalanta | Sassuolo-Napoli a Chiffi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I due recuperi della 21esima giornata sono in programma mercoledì ROMA - Sarà Andreadella sezione di Como are mercoledì a San Siro il recupero della 21esima giornata diA fraalle 20.45. Con lui gli assistenti di linea Lo Cicero e Zingarelli, il quarto uomo Pai

Si giocano stasera quattro posticipi per il campionato di Calcio di serie C. Fra le partite in programma alle 20,45 ci sono Foggia-Crotone e Virtus ... (noinotizie)

Neanche il tempo di finire la partita sulla panchina della prima vera che gli è stata comunicata la promozione. Emiliano Bigica , 50 anni, di Bari , ex capitano ... (noinotizie)

Contro l'Inter l'esordio in Serie A per Medon Berisha: La stagione 2023-24 rappresenta per il centrocampista un'annata di transizione, nella quale si sta abituando al Calcio dei grandi, lavorando ai ritmi di una squadra di Serie A. Dopo tanto lavoro, una ...pianetalecce

Quanti allenatori sono stati esonerati in Serie A: Tutti gli esoneri della Serie A Dionisi è il nono allenatore che è stato allontanato dalla panchina nel nostro massimo campionato. Una lunga lista iniziata con Paolo Zanetti esonerato dall'Empoli e ...today

Inter, esami per Calhanoglu: leggero risentimento ad adduttore. Ci sarà a Madrid: Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Salterà sicuramente la sfida contro l'Atalanta e potrebbe tornare tra i convocati per la sfida di Serie A contro il Genoa oppure per quella ...sport.sky