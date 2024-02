Calcio Prima | a La Cella il derby salvezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pisa 26 febbraio 2024 –– Giornata significativa inCategoria per le pisane. Il San Giuliano super capolista vince ancora e la notizia non è tanto questa, quanto che la promozione potrebbe essere matematica a breve. La corazzata sangiulianese è davvero all’ultima curva. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ battuta 2 – 1 la Torrelaghese. Nellafrazione, poco dopo la mezzora, Doveri sblocca la gara contro i giallo-viola. Nella ripresa raddoppia Gremigni, ma la Torrelaghese non ci sta ed accorcia con l’attaccante Baroni. Il risultato però non cambia ed il San Giuliano sale a quota sessantaquattro, con ventuno punti di vantaggio sul Selvatelle ad otto gare dalla fine del campionato.Questo il tabellino: San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Veli, Bozzi, Carani, Micheletti (Nacci), Nastasi (Susini), Di Paola, Doveri (Lelli), Bellucci (Pesci). A ...