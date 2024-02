Calcio Allievi Under 17 regionali | Girone B | completata l’andata risultati e classifica  

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Domenica 3 marzo di nuovo tutti in campoe provinciali. Si riparte con il K Sport Montecchio Gallo, Giovane Ancona, Fermo e Civitanovese, Castelfrettese leader dei propri raggruppamenti VALLESINA, 26 febbraio 2024 – Completato anche ilB deldel campionato17. Domenica 3 marzo, tutti di nuovo in campo. Attualmente in testa ai singoli gironiK Sport Montecchio Gallo, (A) Giovane Ancona (B), Fermo e Civitanovese (C), Castelfrettese (C provinciale).17 REGIONALE– K Sport Montecchio Gallo 27; Vigor Senigallia 19; Accademia Granata 18; Nuova Altofoglia 16; Delfino Fano 13; Palombina 10; Gabicce Gradara 9; Senigallia, ...

Mercoledì in campo solo il girone B regionale mentre nel girone A e C è finito il girone d’andata . Poi una lunga pausa fino al 10 marzo. Il girone A ... (vallesina.tv)

Mercoledì di campionato ma in campo solo il girone B regionale, che si ripeterà domenica prossima per l’ultima gara del girone d’andata. Nel girone A e C la ... (vallesina.tv)

Il trionfo di Lippi e gli abbracci di Mattia. Il mio Calcio dietro una macchina da presa: È l’ultimo lavoro dedicato dal regista romano al Calcio, dopo il premiatissimo Zero a Zero ... che aveva almeno il triplo della mia età – avevo 14 anni – e che nei Giovanissimi della Smit Trastevere, ...editorialedomani

Nuova Rieti Calcio, show dell’Under15. La U17 pareggia ai rigori: A Fiano Romano la capolista Nuova Rieti Calcio pareggia 1-1 con la terza in classifica. Il big match di giornata nel girone B degli Allievi Regionali si chiude con un punto a testa e la partita è ...rietinvetrina

Nel Calcio a 5 CSI, tre successi e due sconfitte per le Formazioni della Mediatrice C5: Infine vittoria perentoria nella 12° Giornata con il finale di 12-5 per la capolista Mediatrice Allievi che vince in trasferta contro l’ Asd Il Giaguaro in quel di Bagheria in un match non proprio ...palermotoday