Calamai sul Napoli | “Si è rotta una magia ormai”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lucaha tenuto il consueto editoriale a “Maracana”, trasmissione in onda su “TMW Radio”. Il giornalista ha voluto dare spazio alla situazione del. Pergli azzurri non costituiscono più una squadra e poco importa se hanno cambiato diversi allenatori. Spazio anche al Monza post Berlusconi che sta veleggiando in alto grazie alla politica dirigenziale di Galliani. Di seguito quanto detto durante “Penna esul“Non mi piace l’ultimo. Puoi cambiare anche 100 allenatori ma si èuna. Mazzarri non veniva più valutato adeguato per questo gruppo, ora si gioca tutto in Champions contro il Barcellona ma vederlo ridotto così viene da dire che non basta ...