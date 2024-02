Busto | con Firenze la prova del riscatto

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Altro passo avanti verso la salvezza per l’Uyba VolleyArsizio, vittoriosa in casa contro il Bisonteper 3-1 nell’ottava giornata di serie A1. Le farfalle, a due settimane dalla sconfitta casalinga con Casalmaggiore, sono tornate a vincere tra le mura amiche guidate dalla solita Martina Bracchi (16 punti), un’ottima Rebecca Piva (top scorer a quot 18) ma anche e soprattutto da Jennifer Boldini che, da alzatrice, ha chiuso con 5 muri e 2 servizi vincenti, sfiorando la doppia cifra a quota nove.ha così allungato a +8 sul penultimo posto, occupato ancora dalla Honda Olivero San Bernardo Cuneo. UYBAARSIZIO-IL BISONTE3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18). A.G.

