Burkina Faso | Mattarella | ' Italia contro fanatismo religioso e terrorismo' **

Burkina Faso: attaccata anche una moschea nel nord-est, uccisi decine di fedeli musulmani: Decine di persone di fede musulmana sono state uccise domenica mattina in un attacco effettuato alla moschea di Natiaboani, nel sud-est ...agenzianova

Burkina Faso: 15 martiri in una chiesa: Ilaria De Bonis (*) Il Burkina Faso è in lutto e la comunità cristiana resta sotto choc per la morte violenta di 15 fedeli trucidati domenica scorsa, durante la messa, in una chiesa cattolica di Essak ...toscanaoggi

Burkina Faso, strage in una moschea di Natiaboani: decine di vittime: Sanguinoso attacco in una moschea di Natiaboani, nel Burkina Faso orientale. Alcuni uomini armati sono entrati nell’edificio e hanno ucciso diverse decine di persone. L’episodio è avvenuto domenica ...tag24